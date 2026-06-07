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Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России - Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог,... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России - Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Самым благополучным округом он назвал Северо-Западный.По его данным в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, также за последние 50 лет в 3-4 раза выросло и число опасных погодных явлений по всему миру. И эта тенденция будет усиливаться.К аномальным явлениям, уточнил климатолог, ученые относят сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни, увеличение количества продолжительных жарких или морозных дней и другие.Киселев отметил, что максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью."В первую очередь это касается Центрального, Северокавказского и Южного – у них самая маленькая площадь и наибольшее количество опасных явлений. Если же исходить просто из формальных подходов, то самый благополучный федеральный округ – Северо-Западный, наиболее неблагополучный – Южный", - резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЛетом Турцию накроет аномальная жараВ Крыму появляются новые виды насекомых и птиц
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климат, погода, погода в крыму, мнения, новости
Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
Погодных аномалий на юге России будет все больше - климатолог назвал причину
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России - Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Самым благополучным округом он назвал Северо-Западный.
По его данным в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, также за последние 50 лет в 3-4 раза выросло и число опасных погодных явлений по всему миру. И эта тенденция будет усиливаться.
"По статистике Росгидромета, в конце прошлого века в год происходило где-то 150-200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое", - рассказал климатолог.
К аномальным явлениям, уточнил климатолог, ученые относят сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни, увеличение количества продолжительных жарких или морозных дней и другие.
Киселев отметил, что максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.
"В первую очередь это касается Центрального, Северокавказского и Южного – у них самая маленькая площадь и наибольшее количество опасных явлений. Если же исходить просто из формальных подходов, то самый благополучный федеральный округ – Северо-Западный, наиболее неблагополучный – Южный", - резюмировал эксперт.
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