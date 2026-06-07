https://crimea.ria.ru/20260607/sneg-v-mae-i-zhara-v-yanvare-pogodnykh-anomaliy-na-yuge-rossii-budet-vse-bolshe-1156664360.html

Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше

Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше

Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России - Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог,... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T17:23

2026-06-07T17:23

2026-06-07T17:23

климат

погода

погода в крыму

мнения

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152933435_0:425:960:965_1920x0_80_0_0_dd4edde28443b9f8ea1b08f4595f88e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России - Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Самым благополучным округом он назвал Северо-Западный.По его данным в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, также за последние 50 лет в 3-4 раза выросло и число опасных погодных явлений по всему миру. И эта тенденция будет усиливаться.К аномальным явлениям, уточнил климатолог, ученые относят сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни, увеличение количества продолжительных жарких или морозных дней и другие.Киселев отметил, что максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью."В первую очередь это касается Центрального, Северокавказского и Южного – у них самая маленькая площадь и наибольшее количество опасных явлений. Если же исходить просто из формальных подходов, то самый благополучный федеральный округ – Северо-Западный, наиболее неблагополучный – Южный", - резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЛетом Турцию накроет аномальная жараВ Крыму появляются новые виды насекомых и птиц

https://crimea.ria.ru/20260606/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-den-rossii-1156619859.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, погода, погода в крыму, мнения, новости