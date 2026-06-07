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Силы ПВО России сбили 11 управляемых авиабомб ВСУ

Силы ПВО России сбили 11 управляемых авиабомб ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Силы ПВО России сбили 11 управляемых авиабомб ВСУ

Подразделения армии России улучшили тактическое положение на разных участках боевого соприкосновения и продолжили продвижение в глубину обороны противника,... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T12:51

2026-06-07T12:51

2026-06-07T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Подразделения армии России улучшили тактическое положение на разных участках боевого соприкосновения и продолжили продвижение в глубину обороны противника, свидетельствуют данные сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 7 июня."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской области", - говорится в сообщении.Согласно приведенным в минобороны данным, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Моначиновка, Самборовка, Гусинка Харьковской области, Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое ДНР.В то же время за сутки подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и анесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики", - гласит сообщение оборонного министерства.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области", - говорится в сводке.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе."Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - гласят данные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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