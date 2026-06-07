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Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом

Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T23:26

2026-06-07T23:26

2026-06-07T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.ПВО работает и над Республикой Крым - объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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