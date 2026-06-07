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Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T23:26
2026-06-07T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.ПВО работает и над Республикой Крым - объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом

Шестая волна атаки на Севастополь - сбиты еще два дрона ВСУ

23:26 07.06.2026 (обновлено: 23:32 07.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Уже сбито 2 БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - сообщил он.
7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.
ПВО работает и над Республикой Крым - объявлена беспилотная опасность.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
23:27Над Крымом работает ПВО
23:26Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
22:43В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
21:41Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
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20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
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20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
19:57"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля
19:48Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
19:38В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
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