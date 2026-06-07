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России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с
России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с - РИА Новости Крым, 07.06.2026
России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с
России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,824 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T15:58
2026-06-07T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,824 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.В июне максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,762 миллиона баррелей в сутки.Также сообщается, что семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти с июля на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье."В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нефть, российская нефть, опек+, новости, россия, экономика
России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с

России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с

15:58 07.06.2026 (обновлено: 15:59 07.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,824 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.
В июне максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,762 миллиона баррелей в сутки.
Также сообщается, что семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти с июля на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье.
"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года", - говорится в сообщении.
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НефтьРоссийская нефтьОПЕК+НовостиРоссияЭкономика
 
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