https://crimea.ria.ru/20260607/rossii-razresheno-uvelichit-neftedobychu-v-iyule-na-62-tys-bs-1156667869.html

России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с

России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с - РИА Новости Крым, 07.06.2026

России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с

России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,824 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T15:58

2026-06-07T15:58

2026-06-07T15:59

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российская нефть

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,824 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.В июне максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,762 миллиона баррелей в сутки.Также сообщается, что семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти с июля на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье."В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260429/chem-obernetsya-dlya-opek-i-opek-vykhod-obedinennykh-arabskikh-emiratov-1155618132.html

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нефть, российская нефть, опек+, новости, россия, экономика