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Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - сирены звучат в пятый раз за сутки. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T19:48
2026-06-07T19:48
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севастополь
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - сирены звучат в пятый раз за сутки. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Накануне, 6 июня, воздушную тревогу объявляли три раза за сутки.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога

Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога

19:48 07.06.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - сирены звучат в пятый раз за сутки. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
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Накануне, 6 июня, воздушную тревогу объявляли три раза за сутки.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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