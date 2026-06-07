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Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с позднего вечера 7 июня почти на сутки останутся без водоснабжения из-за ремонта на водопроводе. О... РИА Новости Крым, 07.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с позднего вечера 7 июня почти на сутки останутся без водоснабжения из-за ремонта на водопроводе. О временных неудобствах заблаговременно предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".На период ограничения водоснабжения силами филиала будет организован подвоз воды.При этом водоснабжение жителей Евпатории, поселков Новоозерное и Мирный будет осуществляться в штатном режиме, заверили на предприятии.Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко сообщал, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водоводВоды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
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