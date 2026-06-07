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Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T14:38
2026-06-07T14:38
2026-06-07T14:46
южная транспортная прокуратура
кабардино-балкария
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратурыНальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная транспортная прокуратура, кабардино-балкария, происшествия, новости
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
Парапланерист разбился в Чегемском районе КБР
14:38 07.06.2026 (обновлено: 14:46 07.06.2026)