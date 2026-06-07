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Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T14:38
2026-06-07T14:46
южная транспортная прокуратура
кабардино-балкария
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратурыНальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная транспортная прокуратура, кабардино-балкария, происшествия, новости
Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР

Парапланерист разбился в Чегемском районе КБР

14:38 07.06.2026 (обновлено: 14:46 07.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПарапланеристы в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской республики. Архивное фото
Парапланеристы в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской республики. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с парапланеристом в Кабардино-Балкарской Республике Сегодня, 7 июня 2026 года, в районе парадрома, расположенного в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики, погиб парапланерист", - говорится в сообщении.
Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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Южная транспортная прокуратураКабардино-БалкарияПроисшествияНовости
 
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