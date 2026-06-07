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Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым
Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым
Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T08:48
2026-06-07T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Алуште средний чек за суточное размещение составляет 6183 рублей, в Судаке – 5102, в Алупке – 4341. На каждом из этих курортов туристы чаще всего останавливаются на 8 ночей.Также в рейтинге оказался курорт Саки, со средней ценой за номер в 4675 рублей, и Щелкино – 4418 рублей в сутки.Кроме того, в десятке лидеров – Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский Калининградской области – 8644, 6168 и 6900 рублей соответственно, Соль-Илецк Оренбургской области ― 4230 рублей и Осташков Тверской области ― 9355 рублей за номер.Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, алушта, алупка, судак, общество, новости крыма, отдых в крыму
Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым

Алушта, Судак и Алупка возглавили топ популярных малых городов для отдыха летом

08:48 07.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАлупка
Алупка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте расположилась Алушта, за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте – Судак, а на третьем – Алупка – 24% и 6% бронирований в малых городах летом соответственно",– выяснили аналитики платформы.

В Алуште средний чек за суточное размещение составляет 6183 рублей, в Судаке – 5102, в Алупке – 4341. На каждом из этих курортов туристы чаще всего останавливаются на 8 ночей.
Также в рейтинге оказался курорт Саки, со средней ценой за номер в 4675 рублей, и Щелкино – 4418 рублей в сутки.
Кроме того, в десятке лидеров – Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский Калининградской области – 8644, 6168 и 6900 рублей соответственно, Соль-Илецк Оренбургской области ― 4230 рублей и Осташков Тверской области ― 9355 рублей за номер.
Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
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