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Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым

Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым

Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T08:48

2026-06-07T08:48

2026-06-07T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Алуште средний чек за суточное размещение составляет 6183 рублей, в Судаке – 5102, в Алупке – 4341. На каждом из этих курортов туристы чаще всего останавливаются на 8 ночей.Также в рейтинге оказался курорт Саки, со средней ценой за номер в 4675 рублей, и Щелкино – 4418 рублей в сутки.Кроме того, в десятке лидеров – Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский Калининградской области – 8644, 6168 и 6900 рублей соответственно, Соль-Илецк Оренбургской области ― 4230 рублей и Осташков Тверской области ― 9355 рублей за номер.Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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