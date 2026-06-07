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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита
В Севастополе отменили четвертый за сутки сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T16:02
2026-06-07T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили четвертый за сутки сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбили 10 беспилотников в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали несколько мирных жителей - у них легкие осколочные ранения.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита

Отбой тревоги объявили в Севастополе - четвертая атака отбита

16:02 07.06.2026 (обновлено: 16:03 07.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили четвертый за сутки сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
16:02
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбили 10 беспилотников в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали несколько мирных жителей - у них легкие осколочные ранения.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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