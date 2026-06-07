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Новости СВО: потери Киева за сутки боев

Новости СВО: потери Киева за сутки боев - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Новости СВО: потери Киева за сутки боев

Подразделения армии России уничтожили в зоне боевого соприкосновения до 900 единиц живой силы ВСУ. Такие данные оглашены в сводке министерства обороны РФ за... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T13:22

2026-06-07T13:22

2026-06-07T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Подразделения армии России уничтожили в зоне боевого соприкосновения до 900 единиц живой силы ВСУ. Такие данные оглашены в сводке министерства обороны РФ за сутки.Так, в Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" было нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и бригадам нацгвардии. Это же подразделение нанесло поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской области."Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и две станции радиоэлектронной борьбы". – информирует министерство.Благодаря действиям подразделения группировки войск "Запад" в районах Донецкой народной республики и Харьковской области потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Поражение было нанесено живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - гласит сводка.Там противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.В районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и пяти бригад нацгвардии."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сообщают в министерстве обороны России.Подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника, одновременно нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской области. Там ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей", - дает сводка министерства статистику минувших суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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