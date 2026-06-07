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Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
Теперь кататься на гидроцикле ночью, на закате или в предрассветное время запрещено. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T18:48
2026-06-07T18:48
2026-06-07T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Теперь кататься на гидроцикле ночью, на закате или в предрассветное время запрещено. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу с 1 марта текущего года, напомнил он.Кроме того, по новым правилам, при эксплуатации судов, длина которых не превышает четырех метров, вне зависимости от того, подлежат они регистрации или нет, судоводители и пассажиры на борту должны находиться исключительно в спасательных жилетах, вне зависимости от того, идет судно или стоит якоре.На все маломерные суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации, необходимо обязательно иметь с собой паспорта, документы, удостоверяющих личность судоводителя. Теперь ГИМС МЧС России имеет право останавливать суда для проверки документов, и не только при выявлении административных правонарушений, как это было раньше, добавил Зраенко.Крыму в прошлом году также вступили в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать.Ранее сообщалось, что в Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамСпасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), черное море, закон и право, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, александр зраенко
Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
Что изменилось в правилах пользования маломерными судами в Крыму - разъяснение МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Теперь кататься на гидроцикле ночью, на закате или в предрассветное время запрещено. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу с 1 марта текущего года, напомнил он.
"Так, согласно новым правилам, эксплуатация гидроциклов в ночное время суток запрещена, так что любителям покататься на восходе или на закате необходимо об этом знать", - сказал Зраенко, напомнив, что существует такое понятие как навигационные сутки, в котором ночное время определяется не только отсутствием солнца.
Кроме того, по новым правилам, при эксплуатации судов, длина которых не превышает четырех метров, вне зависимости от того, подлежат они регистрации или нет, судоводители и пассажиры на борту должны находиться исключительно в спасательных жилетах, вне зависимости от того, идет судно или стоит якоре.
"Также обращаем внимание, что для любых судов поднадзорных ГИМС МЧС России (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России - ред.) до 20 метров, при прохождении портовых вод все люди, находящиеся на открытых палубах, должны быть в спасательных жилетах", - уточнил гость пресс-центра.
На все маломерные суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации, необходимо обязательно иметь с собой паспорта, документы, удостоверяющих личность судоводителя. Теперь ГИМС МЧС России имеет право останавливать суда для проверки документов, и не только при выявлении административных правонарушений, как это было раньше, добавил Зраенко.
Крыму в прошлом году также вступили в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств
, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать.
Ранее сообщалось
, что в Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.
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