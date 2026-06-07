https://crimea.ria.ru/20260607/nelzya-nochyu-i-bez-zhileta---chto-izmenilos-dlya-malomernykh-sudov-v-krymu-1156559905.html

Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму

Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму

Теперь кататься на гидроцикле ночью, на закате или в предрассветное время запрещено. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T18:48

2026-06-07T18:48

2026-06-07T18:48

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

черное море

закон и право

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гу мчс рф по республике крым

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александр зраенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Теперь кататься на гидроцикле ночью, на закате или в предрассветное время запрещено. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступили в силу с 1 марта текущего года, напомнил он.Кроме того, по новым правилам, при эксплуатации судов, длина которых не превышает четырех метров, вне зависимости от того, подлежат они регистрации или нет, судоводители и пассажиры на борту должны находиться исключительно в спасательных жилетах, вне зависимости от того, идет судно или стоит якоре.На все маломерные суда, в том числе не подлежащие государственной регистрации, необходимо обязательно иметь с собой паспорта, документы, удостоверяющих личность судоводителя. Теперь ГИМС МЧС России имеет право останавливать суда для проверки документов, и не только при выявлении административных правонарушений, как это было раньше, добавил Зраенко.Крыму в прошлом году также вступили в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать.Ранее сообщалось, что в Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамСпасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном

черное море

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гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), черное море, закон и право, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, александр зраенко