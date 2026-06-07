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ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях
ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях - РИА Новости Крым, 07.06.2026
ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях
ВСУ атаковали Севастополь 18-ю дронами, все они уничтожены. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T16:18
2026-06-07T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь 18-ю дронами, все они уничтожены. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев."Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес", - сообщил в МАКС губернатор.По его информации, никто из людей не пострадал. "Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию: в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях

ВСУ атаковали Севастополь 18-ю дронами - власти рассказали о последствиях

16:18 07.06.2026 (обновлено: 16:21 07.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКаким станет парк Победы в Севастополе
Каким станет парк Победы в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь 18-ю дронами, все они уничтожены. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес", - сообщил в МАКС губернатор.
По его информации, никто из людей не пострадал.
"Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию: в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу", - заключил он.
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Срочные новости КрымаСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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