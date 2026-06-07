https://crimea.ria.ru/20260607/nad-krymom-rabotaet-pvo-1156636389.html
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T23:27
2026-06-07T23:27
2026-06-07T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым