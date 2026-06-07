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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T23:27
2026-06-07T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Над Крымом работает ПВО

Над Крымом работают системы ПВО

23:27 07.06.2026 (обновлено: 23:33 07.06.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность – над полуостровом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике в МАКС.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.
Жителям и гостям Крыма необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
23:27Над Крымом работает ПВО
23:26Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
22:43В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
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21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
21:10Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
20:42Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:33Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
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