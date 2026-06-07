https://crimea.ria.ru/20260607/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-1156574382.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости Крым, 07.06.2026
На Крымском мосту возобновили движение
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T10:26
2026-06-07T10:26
2026-06-07T10:26
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту возобновили движение
Крымский мост открыт