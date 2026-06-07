Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260607/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-1156574382.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости Крым, 07.06.2026
На Крымском мосту возобновили движение
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T10:26
2026-06-07T10:26
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353219_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_72573ae7e94f3fc5a98ffb859de36089.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/chongarskiy-most-povrezhden---dvizhenie-perekryto-1156661754.html
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353219_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_bf1a4186051e488c754da44b49e31097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту возобновили движение

Крымский мост открыт

10:26 07.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Строительство автодорог в Адыгее - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
09:59Ситуация на дорогах Крыма
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп

Ограничения на Крымском мосту

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
7 мая, 11:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
11:52ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
11:41Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
11:13Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
11:10Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
10:55Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
10:34Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
10:26На Крымском мосту возобновили движение
10:15В Севастополе звучит отбой третьей воздушной тревоги за день
09:59Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
09:30Крымский мост перекрыт – движение остановлено
09:18В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон
09:16Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
09:03Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
08:48Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым
08:27В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток
08:05В Армении начались парламентские выборы
07:34В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги
07:1195 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
07:08Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом
Лента новостейМолния