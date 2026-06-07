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На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии
На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии - РИА Новости Крым, 07.06.2026
На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии
На Украине группа школьников упала с обрушившегося моста в реку. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Несчастный случай... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T14:13
2026-06-07T14:25
происшествия
украина
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новости
черновицкая область
экскурсии
мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. На Украине группа школьников упала с обрушившегося моста в реку. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Несчастный случай произошел в селе Виженка Черновецкой области. Мост через реку был сделан из дерева.При этом о возрасте детей и точном количестве травмированных не говорится, так же. Как и о причинах, почему сотрудники ведомства не прибыли на место чрезвычайного происшествия.Украинские СМИ сообщают о шести травмированных. Также сообщается, что все дети – из Харьковской области и находились в селе на экскурсии. Рядом с селом расположен национальный парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, украина, харьковская область, новости, черновицкая область, экскурсии, мост
На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии

На Украине дети во время экскурсии упали с обрушившегося моста

14:13 07.06.2026 (обновлено: 14:25 07.06.2026)
 
© © Fotolia/ Tom Wang / Перейти в фотобанкБольница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. На Украине группа школьников упала с обрушившегося моста в реку. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Несчастный случай произошел в селе Виженка Черновецкой области. Мост через реку был сделан из дерева.
"Конструкция моста не выдержала нагрузки и обрушилась. Нескольких детей с травмами доставили в больницу и госпитализировали. Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не место не вызывались", - говорится в сообщении.
При этом о возрасте детей и точном количестве травмированных не говорится, так же. Как и о причинах, почему сотрудники ведомства не прибыли на место чрезвычайного происшествия.
Украинские СМИ сообщают о шести травмированных. Также сообщается, что все дети – из Харьковской области и находились в селе на экскурсии. Рядом с селом расположен национальный парк.
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ПроисшествияУкраинаХарьковская областьНовостиЧерновицкая областьЭкскурсииМост
 
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