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На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии

На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии - РИА Новости Крым, 07.06.2026

На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии

На Украине группа школьников упала с обрушившегося моста в реку. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Несчастный случай... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T14:13

2026-06-07T14:13

2026-06-07T14:25

происшествия

украина

харьковская область

новости

черновицкая область

экскурсии

мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. На Украине группа школьников упала с обрушившегося моста в реку. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Несчастный случай произошел в селе Виженка Черновецкой области. Мост через реку был сделан из дерева.При этом о возрасте детей и точном количестве травмированных не говорится, так же. Как и о причинах, почему сотрудники ведомства не прибыли на место чрезвычайного происшествия.Украинские СМИ сообщают о шести травмированных. Также сообщается, что все дети – из Харьковской области и находились в селе на экскурсии. Рядом с селом расположен национальный парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

харьковская область

черновицкая область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, харьковская область, новости, черновицкая область, экскурсии, мост