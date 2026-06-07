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Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках двенадцатого книжного... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T18:03
2026-06-07T18:03
2026-06-07T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.Они благодарили Симоньян за ее творчество, рассказывали личные истории и просили подписать книги.Участники встречи задавали автору вопросы по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Главред анонсировала выход аудиокниги и рассказала, что уже записала восемь глав.Читатели также интересовались новой книгой "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", выход которой запланирован в сентябре. Симоньян сообщила, что уже отдала ее в корректуру.Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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маргарита симоньян, москва, книги, общество, культура, новости
Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Они благодарили Симоньян за ее творчество, рассказывали личные истории и просили подписать книги.
"Спасибо вам за добрые слова. Я точно им не могу соответствовать, потому что таким щедрым словам не может ни один живой человек соответствовать, но я очень постараюсь заслужить", — сказала она.
Участники встречи задавали автору вопросы по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Главред анонсировала выход аудиокниги и рассказала, что уже записала восемь глав.
Читатели также интересовались новой книгой "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", выход которой запланирован в сентябре. Симоньян сообщила, что уже отдала ее в корректуру.
"Эта книга автобиографическая, но она написана абсолютно в стиле романа. Не в таком стиле как пишутся биографии, автобиографии, мемуары, она написана в литературном стиле", — рассказала она.
Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.
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