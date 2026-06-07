https://crimea.ria.ru/20260607/margarita-simonyan-provela-vstrechu-s-chitatelyami-na-festivale-krasnaya-ploschad-1156669686.html

Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"

Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках двенадцатого книжного... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T18:03

2026-06-07T18:03

2026-06-07T18:03

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями в рамках двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.Они благодарили Симоньян за ее творчество, рассказывали личные истории и просили подписать книги.Участники встречи задавали автору вопросы по роману "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Главред анонсировала выход аудиокниги и рассказала, что уже записала восемь глав.Читатели также интересовались новой книгой "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", выход которой запланирован в сентябре. Симоньян сообщила, что уже отдала ее в корректуру.Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, москва, книги, общество, культура, новости