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Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:03
2026-06-07T09:03
2026-06-07T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
09:03 07.06.2026 (обновлено: 09:07 07.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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