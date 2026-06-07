Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260607/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-utro-voskresenya-1156660748.html
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:03
2026-06-07T09:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья

Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья

09:03 07.06.2026 (обновлено: 09:07 07.06.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста проблем с проездом утром в воскресенье нет. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
11:52ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
11:41Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
11:13Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
11:10Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
10:55Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
10:34Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
10:26На Крымском мосту возобновили движение
10:15В Севастополе звучит отбой третьей воздушной тревоги за день
09:59Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
09:30Крымский мост перекрыт – движение остановлено
09:18В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон
09:16Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
09:03Крымский мост сейчас - ситуация на утро воскресенья
08:48Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым
08:27В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток
08:05В Армении начались парламентские выборы
07:34В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги
07:1195 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
07:08Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом
Лента новостейМолния