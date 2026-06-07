https://crimea.ria.ru/20260607/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-12-chasov-1156664203.html
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T12:19
2026-06-07T12:19
2026-06-07T12:19
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. 360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Ранее движение по мосту было остановлено практически на час в связи с беспилотной опасностью, в связи с чем очередь увеличилась до 450 автомобилей с одной стороны и 408 с другой.При этом в пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда превышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html
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РИА Новости Крым
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. 360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств, время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Ранее движение по мосту было остановлено практически на час в связи с беспилотной опасностью, в связи с чем очередь увеличилась до 450 автомобилей с одной стороны и 408 с другой.
При этом в пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда превышало 1000.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.