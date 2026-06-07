Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260607/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-12-chasov-1156664203.html
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T12:19
2026-06-07T12:19
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_90e7dc7ff3a135d2024f7628bd63592c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. 360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Ранее движение по мосту было остановлено практически на час в связи с беспилотной опасностью, в связи с чем очередь увеличилась до 450 автомобилей с одной стороны и 408 с другой.При этом в пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда превышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120608_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_2657693e0aec80b0a90f48a149073edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов

Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов

12:19 07.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. 360 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту. Такие данные приводит оперативный канал информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств, время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Ранее движение по мосту было остановлено практически на час в связи с беспилотной опасностью, в связи с чем очередь увеличилась до 450 автомобилей с одной стороны и 408 с другой.
При этом в пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда превышало 1000.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Чонгар
11:41Ситуация на дорогах Крыма
Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07Крымский мост сейчас - что происходит
14:38Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в КБР
14:13На Украине дети упали в реку вместе с мостом на экскурсии
13:55Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
13:30В Симферополе установили памятник Гоголю - фото
13:22Новости СВО: потери Киева за сутки боев
12:51Силы ПВО России сбили 11 управляемых авиабомб ВСУ
12:40500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки
12:34В Крыму появился бензин на АЗС - адреса
12:19Крымский мост сейчас - ситуация на 12 часов
12:02В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
11:52ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
11:41Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
11:13Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
11:10Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
10:55Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
10:34Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
10:26На Крымском мосту возобновили движение
10:15В Севастополе звучит отбой третьей воздушной тревоги за день
09:59Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
Лента новостейМолния