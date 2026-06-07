https://crimea.ria.ru/20260607/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-perkrytiya-dvizheniya-1156662528.html

Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения

Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения

У Крымского моста после остановки движения скопилась очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T11:10

2026-06-07T11:10

2026-06-07T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после остановки движения скопилась очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Движение по мосту было остановлено с 9.29 до 10.25 в связи с беспилотной опасностью.В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260607/chongarskiy-most-povrezhden---dvizhenie-perekryto-1156661754.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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