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Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
У Крымского моста после остановки движения скопилась очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T11:10
2026-06-07T12:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости
новости крыма
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после остановки движения скопилась очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Движение по мосту было остановлено с 9.29 до 10.25 в связи с беспилотной опасностью.В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения

Крымский мост сейчас - после перкрытия движения в очереди почти тысяча авто

11:10 07.06.2026 (обновлено: 12:07 07.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста после остановки движения скопилась очередь. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи находится 408 транспортных средств. Время ожидания также около двух часов", - говорится в сообщении.
Движение по мосту было остановлено с 9.29 до 10.25 в связи с беспилотной опасностью.
В пятницу и субботу в течение дня на мостовом переходе вырастали очереди, число машин иногда првышало 1000.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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