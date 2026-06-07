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Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
По данным на 15.00 на Крымском мосту очередь продолжает расти. Такие данные приводит канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T15:07
2026-06-07T16:33
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
мост
крымский мост
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. По данным на 15.00 на Крымском мосту очередь продолжает расти. Такие данные приводит канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html
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Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов

Крымский мост сейчас - что происходит с очередью

15:07 07.06.2026 (обновлено: 16:33 07.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. По данным на 15.00 на Крымском мосту очередь продолжает расти. Такие данные приводит канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани на Крымском мосту находится 370 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа. Со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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