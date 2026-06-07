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Крымский мост - актуальные данные об очередях
Крымский мост - актуальные данные об очередях - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Крымский мост - актуальные данные об очередях
По данным на 20.00 на Крымском мосту очередь стала сокращаться. Такие данные приводит канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T20:05
2026-06-07T20:05
2026-06-07T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. По данным на 20.00 на Крымском мосту очередь стала сокращаться. Такие данные приводит канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост - актуальные данные об очередях
Очередт на Крымском мосту стала сокращаться - данные по состоянию на 20 часов
20:05 07.06.2026 (обновлено: 20:07 07.06.2026)