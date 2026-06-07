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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T00:01
2026-06-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозами и до 29 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны отдельные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, днем +24…29, в горах +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.
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