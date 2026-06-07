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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260606/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-den-rossii-1156619859.html
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РИА Новости Крым
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96
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозами и до 29 градусов тепла

00:01 07.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы вероятны отдельные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, днем +24…29, в горах +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.
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Вчера, 19:52
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
23:43Заправка раз в неделю: в Севастополе разработали специальные QR-коды на бензин
23:38В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом
22:04Крымский мост – обстановка сейчас
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21:39В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
21:26Рейд в Севастополе открыли
21:12Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
21:00339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
20:49Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
20:28Рейд в Севастополе закрыт
20:16Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
19:52Какой будет погода в Крыму на День России
19:36Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
19:08Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
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18:54СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
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