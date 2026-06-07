https://crimea.ria.ru/20260607/kratkovremennye-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-krymu-v-voskresene-1156657399.html

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье

В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T00:01

2026-06-07T00:01

2026-06-07T00:01

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крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье по всему Крыму прольются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +17...19, днем +25...27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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