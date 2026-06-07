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Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
Теперь в Севастополе можно купить топливо в канистру на заправке. Но при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:16
2026-06-07T09:16
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
бензин
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Теперь в Севастополе можно купить топливо в канистру на заправке. Но при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Полученные 7 июля QR-коды будут действовать до момента гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня, добавил он. По его информации, коды на 7 июля на данный момент закончились, новая партия будет доступна после 22 часов.В Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива. "Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор.По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки. "Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня, в воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку "ТЭС" и заправиться. Приезжать раньше не надо, так как с 6 до 9 утра будут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map", - написал губернатор в МАКС.На АЗС контролер (сотрудник Правительства Севастополя) будет сверять QR-код с номером машины, только после этого QR-код будет гаситься и вы сможете заправиться, добавил Развожаев.Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает &gt;&gt;22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится топливо в свободной продажеПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
https://crimea.ria.ru/20260605/benzin-v-sevastopole-kak-budut-pomogat-zastryavshim-v-gorode-turistam-1156636511.html
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Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей

Заправиться в канистру в Севастополе можно при наличии QR-кода и соответствующего ему СТС

09:16 07.06.2026
 
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Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Теперь в Севастополе можно купить топливо в канистру на заправке. Но при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Много вопросов вижу про то, можно ли залить топливо в канистру. Можно. Но только если вы пришли с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода", - уточнил губернатор.
Полученные 7 июля QR-коды будут действовать до момента гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня, добавил он. По его информации, коды на 7 июля на данный момент закончились, новая партия будет доступна после 22 часов.
В Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива.
"Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор.
По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки.
"Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня, в воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку "ТЭС" и заправиться. Приезжать раньше не надо, так как с 6 до 9 утра будут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map", - написал губернатор в МАКС.
На АЗС контролер (сотрудник Правительства Севастополя) будет сверять QR-код с номером машины, только после этого QR-код будет гаситься и вы сможете заправиться, добавил Развожаев.
Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает >>
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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