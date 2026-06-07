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Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья

Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья

В воскресенье 7 июня в Армении проходят парламентские выборы. Голосование стартовало ровно в 8 утра по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T17:50

2026-06-07T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В воскресенье 7 июня в Армении проходят парламентские выборы. Голосование стартовало ровно в 8 утра по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков.В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата по пропорциональной системе. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет, передает РИА Новости.Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.Почему эти выборы важныКарабах. Парламентские выборы проходят на фоне продолжающихся переговоров с Азербайджаном об утверждении границы и подписании мирного договора. Для окончательного закрытия вопроса Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах. Власти и оппозиция Армении рассматривают предстоящие парламентские выборы, в том числе, как тест на отношение населения к этому вопросу и в целом к содержанию переговоров с соседней страной.Евросоюз. В 2025-м году правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. Ереван не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации.Россия. Часть армянской оппозиции, напротив, призывает укрепить связи с Россией и ЕАЭС, а также указывает на то, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с Москвой — историческим союзником и главным экономическим партнером.Главные кандидатыВ целом, по различным опросам, ни одна политическая сила Армении не пользуется доверием свыше 50% населения. Большинство социологов считают, что партия правящего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" — сама популярная: ее, по разным оценкам, поддерживают от 18 до 36% избирателей. На втором месте находится альянс "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, уровень поддержки которого составляет от 12 до 20%. В июне 2025-го власти Армении арестовали одного из богатейших граждан Армении Карапетяна по обвинению в публичных призывах к госперевороту. Поводом для этого стало эмоциональное выступление миллиардера в защиту главы Армянской апостольской церкви Гарегина II, отставки которого добивается Пашинян. Оказавшись в тюрьме, Карапетян создал политическую партию "Сильная Армения". У Карапетяна большие связи в России, он поддерживает укрепление союза Армении и РФ. Сам Карапетян в парламент не избирается, но избирательный список "Сильной Армении" возглавил племянник миллиардера Нарек Карапетян.Третьей политической силой, которая может пройти в парламент страны, большинство социологов считают блок "Армения". Его лидер - второй президент Армении, первый президент Нагорно-Карабахской Республики, Роберт Кочарян. Он выступает за сближение Еревана с Москвой, считает позицию Пашиняна на переговорах с Азербайджаном пораженческой и предательской. Полагает, что страны НАТО, на помощь которых надеется Пашинян, будут только манипулировать Арменией в своих интересах. По оценкам большинства социологов, "Армения" балансирует на грани избирательного барьера.По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 26%, "Армения" Роберта Кочаряна — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер, передают РИА Новости.Как проходит голосованиеЛидер партии "Процветающая Армения", участвующей в парламентских выборах республики, предприниматель Гагик Царукян заявил, что с утра были задержаны 50 сторонников движения. Об этом сообщает Sputnik Армения.В свою очередь Роберт Кочарян заявил, что власти Армении подключили весь репрессивный механизм против политических противников, что было ожидаемо. Блок "Армения" сообщил о случаях вноса и выноса бюллетеней из избирательных участков. Также в Гюмри были задержаны трое сторонников предвыборного блока "Сильная Армения" якобы за раздачу предвыборной взятки. Между тем представитель партии "Сильная Армения", адвокат Арам Вардеванян сообщил о множестве зафиксированных на выборах нарушений.По состоянию на 14.00 по времени Армении явка на парламентских выборах составила 33,84%, сообщили в ЦИК страны.По планам, первые предварительные результаты их голосования станут известны уже вечером в воскресенье, а окончательные официальные данные ЦИК огласит спустя несколько дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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