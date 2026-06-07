https://crimea.ria.ru/20260607/goroda-kryma-lidiruyut-v-sfere-ozdorovitelnogo-otdykha-letom-1156478247.html

Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом

Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом

Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом. Такие данные приводит российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T07:08

2026-06-07T07:08

2026-06-07T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.Средний ценник составил: в Сочи – 5426 рублей за сутки, в Феодосии – 4790 рублей, а в Анапе – 5506 рублей.Далее следует Евпатория, где стоимость составила в среднем 4919 рублей за сутки, Кисловодск с ценником 5349 рублей, Саки – 4735 рублей, Пятигорск – 4261 рубль, Ессентуки – 3872 рубля, Железноводск – 4594 рубля, и замыкает топ-10 Горячий Ключ с ценником 3920 рублей за сутки.Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкойРезкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнееОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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