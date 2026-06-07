Рейтинг@Mail.ru
Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260607/goroda-kryma-lidiruyut-v-sfere-ozdorovitelnogo-otdykha-letom-1156478247.html
Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом
Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом
Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом. Такие данные приводит российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T07:08
2026-06-07T07:08
новости крыма
феодосия
евпатория
саки
крым
отдых в крыму
оздоровление в крыму
рейтинг
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111115/07/1111150799_0:187:5520:3292_1920x0_80_0_0_c50345a6901b20d5445ad3bebba2ef6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.Средний ценник составил: в Сочи – 5426 рублей за сутки, в Феодосии – 4790 рублей, а в Анапе – 5506 рублей.Далее следует Евпатория, где стоимость составила в среднем 4919 рублей за сутки, Кисловодск с ценником 5349 рублей, Саки – 4735 рублей, Пятигорск – 4261 рубль, Ессентуки – 3872 рубля, Железноводск – 4594 рубля, и замыкает топ-10 Горячий Ключ с ценником 3920 рублей за сутки.Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкойРезкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнееОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
феодосия
евпатория
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111115/07/1111150799_101:0:5008:3680_1920x0_80_0_0_8e41be8da710b2e88ce993ecc0de359c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, феодосия, евпатория, саки, крым, отдых в крыму, оздоровление в крыму, рейтинг
Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом

Три крымских города вошли в топ-10 направлений для оздоровительного отдыха летом

07:08 07.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкНабережная Феодосии
Набережная Феодосии - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.

"На первом месте по популярности летом 2026 года оказался Сочи, один из мировых лидеров по залежам минеральных вод. На втором месте Феодосия, которая носит титул "Крымских Ессентуков". На третьем месте Анапа: минеральные воды Анапского месторождения формировались около ста тысяч лет и сегодня они – надежный помощник для лечения целого спектра желудочно-кишечных заболеваний", – сообщили аналитики сервиса.

Средний ценник составил: в Сочи – 5426 рублей за сутки, в Феодосии – 4790 рублей, а в Анапе – 5506 рублей.
Далее следует Евпатория, где стоимость составила в среднем 4919 рублей за сутки, Кисловодск с ценником 5349 рублей, Саки – 4735 рублей, Пятигорск – 4261 рубль, Ессентуки – 3872 рубля, Железноводск – 4594 рубля, и замыкает топ-10 Горячий Ключ с ценником 3920 рублей за сутки.
Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкой
Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
 
Новости КрымаФеодосияЕвпаторияСакиКрымОтдых в КрымуОздоровление в КрымуРейтинг
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Отдых в маленьком городе: туристы выбирают Крым
08:27В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток
08:05В Армении начались парламентские выборы
07:34В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги
07:1195 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
07:08Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом
00:01Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
23:43Заправка раз в неделю: в Севастополе разработали специальные QR-коды на бензин
23:38В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом
22:04Крымский мост – обстановка сейчас
21:54Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день
21:39В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
21:26Рейд в Севастополе открыли
21:12Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
21:00339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
20:49Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
20:28Рейд в Севастополе закрыт
20:16Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
19:52Какой будет погода в Крыму на День России
Лента новостейМолния