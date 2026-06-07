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Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
Российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T10:55
2026-06-07T10:55
2026-06-07T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.“Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование”, — рассказал он на полях ПМЭФ.Он также отметил, что видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что российские спортсмены с успехом возвращаются на мировые состязания.Несколько дней назад стало известно, что российские фехтовальщики будут участвовать на чемпионате мира по этому виду спорта, в том числе представляя свою страну с флагом и гимном. Чемпионат состоится в Гонконге с 22 по 30 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухихКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
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спорт, россия, мок (международный олимпийский комитет), новости, дмитрий чернышенко, минспорта рф
Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
Россиян допускают к соревнованиям с триколором во всех больших видах спорта
10:55 07.06.2026 (обновлено: 11:05 07.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
“Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование”, — рассказал он на полях ПМЭФ.
Он также отметил, что видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что российские спортсмены с успехом возвращаются на мировые состязания.
Несколько дней назад стало известно, что российские фехтовальщики
будут участвовать на чемпионате мира по этому виду спорта, в том числе представляя свою страну с флагом и гимном. Чемпионат состоится в Гонконге с 22 по 30 июня.
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