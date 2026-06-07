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Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает

Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает

В связи с дифицитом топлива, с 6 июня в Севастополе ввели специальные QR-коды. Их разработали для жителей города, чтобы дать возможность севастопольцам раз в... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T10:34

2026-06-07T10:34

2026-06-07T12:13

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qr-коды на топливо в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В связи с дифицитом топлива, с 6 июня в Севастополе ввели специальные QR-коды. Их разработали для жителей города, чтобы дать возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива."Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки."Если вы получили QR-код, то сегодня (7 июня, в воскресенье), начиная с 9 утра и до 21 вы можете поехать на заправку "ТЭС" и заправиться. С 6 до 9 утра заправляются только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - привел пример губернатор в МАКС.На АЗС контролер (сотрудник Правительства Севастополя) сверит QR-код с номером машины, только после этого QR-код будет погашен и вы сможете заправиться.Можно залить топливо и в канистру. Но только если вы пришли с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода.Полученные 7 июля QR-коды будут действовать до момента гашения на заправке, в том числе 8 и 9 июня.Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map 7 июля власти города также сообщили, что на АЗС "ТЭС" по следующим адресам нельзя заправиться по QR-кодам (их нет на актуальной карте): Лабораторное шоссе 111, Фиолентовское шоссе 5а, Таврида 1, Таврида 2. Как получить QR -кодQR-код дает право приобрести 20 литров топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого кода один раз в неделю. На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям, и так — в ротационном порядке. Полученный вами QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе и на следующий день. Обратите внимание: после того, как вы заправились и погасили QR-код, следующий QR-код для указанного вами автомобиля сервис позволит сгенерировать только через 7 календарных дней. Алгоритм действий:- Перейдите в бот в мессенджере МАКС по следующей ссылке: https://max.ru/id9719010438_1_bot - Получите QR-код - Сохраните его на мобильном телефоне - Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map - На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой "контролер"для его гашения перед заправкой и последующей оплатой.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится топливо в свободной продажеПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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