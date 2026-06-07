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Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
Чонгарский мост поврежден - движение перекрыто, машины направляют в объезд. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:59
2026-06-07T09:59
2026-06-07T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Чонгарский мост поврежден - движение перекрыто, машины направляют в объезд. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его информации, профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
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09:59 07.06.2026 (обновлено: 11:18 07.06.2026)