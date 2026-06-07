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Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
Чонгарский мост поврежден - движение перекрыто, машины направляют в объезд. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:59
2026-06-07T11:18
мост
чонгар
чонгарский мост
владимир сальдо
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
джанкой
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Чонгарский мост поврежден - движение перекрыто, машины направляют в объезд. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его информации, профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мост, чонгар, чонгарский мост, владимир сальдо, крым, новости крыма, джанкой, армянск, херсонская область
Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп

Удар ВСУ по мосту в Чонгаре - что известно

09:59 07.06.2026 (обновлено: 11:18 07.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство автодорог в Адыгее
Строительство автодорог в Адыгее - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Чонгарский мост поврежден - движение перекрыто, машины направляют в объезд. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп", - напсиал он в МАКС.
По его информации, профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.
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Ситуация на дорогах КрымаМостЧонгарЧонгарский мостВладимир СальдоКрымНовости КрымаДжанкойАрмянскХерсонская область
 
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