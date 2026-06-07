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Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T16:51
2026-06-07T16:51
ставропольский край
ставрополье
дтп
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона."По предварительной информации, сегодня, 7 июня... на 128-м километре автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" 80-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями "ВАЗ 2104" и Hyundai. В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".Уточняется, что личности участников автоаварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ставропольский край, ставрополье, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье

Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя авто в Ставропольском крае

16:51 07.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона.
"По предварительной информации, сегодня, 7 июня... на 128-м километре автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" 80-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями "ВАЗ 2104" и Hyundai. В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что личности участников автоаварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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Ставропольский крайСтавропольеДТППроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
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