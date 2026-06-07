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Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье

Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье

Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T16:51

2026-06-07T16:51

2026-06-07T16:51

ставропольский край

ставрополье

дтп

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и один ранен в результате ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае, сообщила Госавтоинспекция региона."По предварительной информации, сегодня, 7 июня... на 128-м километре автодороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" 80-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями "ВАЗ 2104" и Hyundai. В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".Уточняется, что личности участников автоаварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, ставрополье, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости