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"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля

"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля - РИА Новости Крым, 07.06.2026

"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля

В Керчи состоялось открытие музейной страницы международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Об этом сообщает администрация Керчи. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T19:57

2026-06-07T19:57

2026-06-07T20:01

боспорские агоны

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

крым

татьяна умрихина

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Керчи состоялось открытие музейной страницы международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны". Об этом сообщает администрация Керчи. "В торжественном мероприятии принял участие и. о. главы администрации Иван Кошель. Это событие стало значимым не только для нашего города, но и для всего Крыма. Вместе генеральным директором Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяной Умрихиной и куратором и автором проекта "Эхо времен: палитра древней Тавриды" Марией Шевчук-Черногородовой Иван Юрьевич торжественно открыл выставки крымских авторов", - говорится в сообщении.По информации организаторов, в экспозициях искусство встречается с историей: работы талантливых мастеров помогают по‑новому взглянуть на античное наследие и увидеть его связь с современностью. Иван Кошель осмотрел выставки, познакомился с экспонентами. В этом году фестиваль "Боспорские агоны" посвящен 200-летию Керченского музея древностей. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, правопреемник этого старейшего музейного учреждения России, является организатором фестиваля. Этому юбилею будут посвящены Торжественная церемония открытия "Сквозь времена", художественные и музейные выставки. Торжественное закрытие состоится 13 июня в 19:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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боспорские агоны, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), крым, татьяна умрихина, новости крыма