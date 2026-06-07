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Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T11:13
2026-06-07T11:14
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
происшествия
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил в воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), владимир василенко
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности

Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области нет - власти

11:13 07.06.2026 (обновлено: 11:14 07.06.2026)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоТак выглядел Чонгарский мост после атаки летом 2023 года
Так выглядел Чонгарский мост после атаки летом 2023 года
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил в воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет", - сказал Василенко.
По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.
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ЧонгарУдар ВСУ по мосту на ЧонгареЧонгарский мостПроисшествияАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Василенко
 
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