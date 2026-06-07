https://crimea.ria.ru/20260607/ataka-vsu-na-chongarskiy-most---vlasti-rasskazali-podrobnosti-1156662690.html
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T11:13
2026-06-07T11:13
2026-06-07T11:14
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
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атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, сообщил в воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
Пострадавших при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области нет - власти
11:13 07.06.2026 (обновлено: 11:14 07.06.2026)