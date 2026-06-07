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Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - идут сбития - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - идут сбития
Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - идут сбития - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - идут сбития
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T15:18
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безопасность республики крым и севастополя
парк победы
балаклава
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. Тревогу в городе объявили уже в четвертый раз за воскресенье. ВСУ трижды атаковали полуостров, причем поврежден мост из Крыма в Херсонскую область, АПП "Джанкой" закрыт, машины изут в объезд через Армянск и Перекоп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безопасность республики крым и севастополя, парк победы, балаклава, новости севастополя
Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - идут сбития

Атака на Севастополь: под угрозой Балаклава и Парк Победы - сбиты дроны

15:18 07.06.2026 (обновлено: 15:22 07.06.2026)
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Уже сбиты 2 БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы. Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах!", - написал он.
Тревогу в городе объявили уже в четвертый раз за воскресенье. ВСУ трижды атаковали полуостров, причем поврежден мост из Крыма в Херсонскую область, АПП "Джанкой" закрыт, машины изут в объезд через Армянск и Перекоп.
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