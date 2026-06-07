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Какой сегодня праздник: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Какой сегодня праздник: 7 июня
Какой сегодня праздник: 7 июня - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Какой сегодня праздник: 7 июня
Во всем мире отмечают День безопасности пищевых продуктов и День бега, 394 года назад в Индии заложили знаменитый Тадж-Махал, еще в этот день родились ливийский РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T00:00
2026-06-07T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают День безопасности пищевых продуктов и День бега, 394 года назад в Индии заложили знаменитый Тадж-Махал, еще в этот день родились ливийский политик Муаммар Каддафи и советская актриса Татьяна Друбич.Что празднуют в миреКаждый десятый человек в мире ежегодно заболевает из-за того, что съел плохую еду, а умирают по этой же причине в среднем 420 тысяч жителей планеты. "Это очень много", – подумали в Генеральной Ассамблее ООН и учредили Всемирный день безопасности пищевых продуктов, чтобы привлечь внимание к проблеме и пропагандировать здоровое питание.Даже самый медленный бегун сжигает минимум 10 калорий за минуту бега. Это значит, за 23 минуты можно "сжечь" полплитки темного шоколада. Неплохая мотивация, чтобы устроить пробежку, что особенно актуально в Международный день бега.В России День краудфандинга отмечают с 2015 года. Праздник посвящен интернет-сервисам, которые помогают собрать средства на стартапы, реализацию необычных бизнес-идей, помочь пострадавшим в стихийных бедствиях или поддержать талантливых людей. Отмечают его 7 июня, поскольку именно в этот день в 2012 году в стране появился первый такой сервис.Еще сегодня можно отметить День кувыркальщиков, Всемирный день заботы или День июньского жука.Знаменательные событияВ 1632 году была заложена "жемчужина Индии" – знаменитый Тадж-Махал, который стремятся посетить туристы со всего мира. Считается, что архитектурный шедевр приказал построить Шах-Джахан I в память о погибшей во время родов жене.Через сто лет день в день в Санкт-Петербурге заложили первый Зимний дворец – его возводили для императрицы Анны Иоанновны. Но самым первым был Зимний дом, сооруженный для Петра I в 1711 году на берегу Невы: в голландском стиле, двухэтажный, с черепичной крышей и высоким крыльцом.В 1872 году в Москве открыли движение первой линии конного трамвая – от Иверских ворот до нынешнего Белорусского вокзала.В 1929-м Ватикан стал "государством в государстве" – самой маленькой официально признанной страной в мире. С тех пор центр римско-католической Церкви, резиденция ее главы – Папы Римского – носит официальное название Vatican City State (город-государство Ватикан).Всего 65 лет назад в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование.Кто родилсяВ 1794 году родился русский философ и писатель, друг Александра Пушкина Петр Чаадаев. Его главным произведением, вошедшим в историю, стали "Философические письма".В 1848 родился французский живописец и скульптор Поль Гоген. Его творчество долгое время не признавали критики, а сам Гоген жил в нищете и работал моряком. Сегодня он признан одним из самых выдающихся художников в истории. Его полотно "Когда ты выйдешь замуж?" входит в число самых дорогих картин мира.7 июня родился ливийский политик Муаммар Каддафи. Год его рождения точно не известен: по данным разных источников, он родился в 1940 либо в 1942 году. В 1969-м революционер провозгласил Ливию республикой и стал главой государства. Значительное влияние на идеологию Каддафи оказал Советский Союз, который он посетил трижды. В 2008 году он встречался с Владимиром Путиным в Москве. 20 октября 2011 года, в окрестностях ливийского города Сирт, бывший глава государства Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия Муаммар Каддафи был убит.Также в этот день родились советский актер и режиссер, народный артист РСФСР Леонид Кулагин, российский рок-музыкант, певец Александр Маршал, советская и российская актриса театра и кино Татьяна Друбич, российский актер Юрий Степанов, певица Глюк’оzа (Наталья Ионова).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 7 июня

Что празднуют в России и в мире 7 июня

00:00 07.06.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают День безопасности пищевых продуктов и День бега, 394 года назад в Индии заложили знаменитый Тадж-Махал, еще в этот день родились ливийский политик Муаммар Каддафи и советская актриса Татьяна Друбич.

Что празднуют в мире

Каждый десятый человек в мире ежегодно заболевает из-за того, что съел плохую еду, а умирают по этой же причине в среднем 420 тысяч жителей планеты. "Это очень много", – подумали в Генеральной Ассамблее ООН и учредили Всемирный день безопасности пищевых продуктов, чтобы привлечь внимание к проблеме и пропагандировать здоровое питание.
Даже самый медленный бегун сжигает минимум 10 калорий за минуту бега. Это значит, за 23 минуты можно "сжечь" полплитки темного шоколада. Неплохая мотивация, чтобы устроить пробежку, что особенно актуально в Международный день бега.
В России День краудфандинга отмечают с 2015 года. Праздник посвящен интернет-сервисам, которые помогают собрать средства на стартапы, реализацию необычных бизнес-идей, помочь пострадавшим в стихийных бедствиях или поддержать талантливых людей. Отмечают его 7 июня, поскольку именно в этот день в 2012 году в стране появился первый такой сервис.
Еще сегодня можно отметить День кувыркальщиков, Всемирный день заботы или День июньского жука.

Знаменательные события

В 1632 году была заложена "жемчужина Индии" – знаменитый Тадж-Махал, который стремятся посетить туристы со всего мира. Считается, что архитектурный шедевр приказал построить Шах-Джахан I в память о погибшей во время родов жене.
Через сто лет день в день в Санкт-Петербурге заложили первый Зимний дворец – его возводили для императрицы Анны Иоанновны. Но самым первым был Зимний дом, сооруженный для Петра I в 1711 году на берегу Невы: в голландском стиле, двухэтажный, с черепичной крышей и высоким крыльцом.
В 1872 году в Москве открыли движение первой линии конного трамвая – от Иверских ворот до нынешнего Белорусского вокзала.
В 1929-м Ватикан стал "государством в государстве" – самой маленькой официально признанной страной в мире. С тех пор центр римско-католической Церкви, резиденция ее главы – Папы Римского – носит официальное название Vatican City State (город-государство Ватикан).
Всего 65 лет назад в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование.

Кто родился

В 1794 году родился русский философ и писатель, друг Александра Пушкина Петр Чаадаев. Его главным произведением, вошедшим в историю, стали "Философические письма".
В 1848 родился французский живописец и скульптор Поль Гоген. Его творчество долгое время не признавали критики, а сам Гоген жил в нищете и работал моряком. Сегодня он признан одним из самых выдающихся художников в истории. Его полотно "Когда ты выйдешь замуж?" входит в число самых дорогих картин мира.
7 июня родился ливийский политик Муаммар Каддафи. Год его рождения точно не известен: по данным разных источников, он родился в 1940 либо в 1942 году. В 1969-м революционер провозгласил Ливию республикой и стал главой государства. Значительное влияние на идеологию Каддафи оказал Советский Союз, который он посетил трижды. В 2008 году он встречался с Владимиром Путиным в Москве. 20 октября 2011 года, в окрестностях ливийского города Сирт, бывший глава государства Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия Муаммар Каддафи был убит.
Также в этот день родились советский актер и режиссер, народный артист РСФСР Леонид Кулагин, российский рок-музыкант, певец Александр Маршал, советская и российская актриса театра и кино Татьяна Друбич, российский актер Юрий Степанов, певица Глюк’оzа (Наталья Ионова).
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