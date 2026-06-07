https://crimea.ria.ru/20260607/95-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156659806.html
95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.06.2026
95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T07:11
2026-06-07T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России."В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
07:11 07.06.2026 (обновлено: 07:18 07.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили
339 беспилотников ВСУ.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин
. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены
еще два человека.
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