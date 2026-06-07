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95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.06.2026

95 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T07:11

2026-06-07T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России."В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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