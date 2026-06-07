https://crimea.ria.ru/20260607/58-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156671797.html
58 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
58 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.06.2026
58 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
ПВО России за 12 часов уничтожила 58 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T20:34
2026-06-07T20:34
2026-06-07T20:35
крым
пво
срочные новости крыма
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. ПВО России за 12 часов уничтожила 58 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пять раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/nalet-na-sevastopol---vlasti-rasskazali-o-posledstviyakh-1156668113.html
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2bdf4810cc8e04219f6354eb2bafc6c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пво, срочные новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
58 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
58 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
20:34 07.06.2026 (обновлено: 20:35 07.06.2026)