500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки
500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки - Минобороны
12:40 07.06.2026 (обновлено: 12:44 07.06.2026)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Сутками ранее были сбиты 339 дронов ВСУ.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.