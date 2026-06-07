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500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки
500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2026
500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки
Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T12:40
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Сутками ранее были сбиты 339 дронов ВСУ.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки

500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки - Минобороны

12:40 07.06.2026 (обновлено: 12:44 07.06.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Сутками ранее были сбиты 339 дронов ВСУ.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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