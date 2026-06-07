https://crimea.ria.ru/20260607/500-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-rossiey-za-sutki-1156664795.html

500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки

500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2026

500 украинских дронов сбиты над Россией за сутки

Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T12:40

2026-06-07T12:40

2026-06-07T12:44

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Сутками ранее были сбиты 339 дронов ВСУ.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости