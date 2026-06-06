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Жара близко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Жара близко: погода в Крыму в субботу
Жара близко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Жара близко: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T00:01
2026-06-06T00:01
погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
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ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28…30.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Жара близко: погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 06.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЛето в Гурзуфе
Лето в Гурзуфе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…18, в горах +10…12; днем +26…30, в горах +18…23", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28…30.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +28.
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ПогодаПогода в КрымуКрымКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара близко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
23:38ПВО работает над Феодосией
23:23Внимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:57Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день
22:48Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
22:34Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
22:20Над Крымом работает ПВО
22:14Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию готовится – Ушаков
21:57В Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
21:52Сколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 смену
21:39Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
21:27Стратегическое наступление тепла: погода на выходные в Крыму
21:10Запорожская АЭС полностью обесточена
21:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
20:57"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС
20:46Когда в Севастополе появится топливо в свободной продаже
20:33Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
20:31Они тоже люди: социальная столовая работает в Симферополе 12 лет
20:28Воздушную тревогу в Севастополе отменили
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