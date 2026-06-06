https://crimea.ria.ru/20260606/zhara-blizko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1156627632.html

Жара близко: погода в Крыму в субботу

Жара близко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Жара близко: погода в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T00:01

2026-06-06T00:01

2026-06-06T00:01

погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118352_0:0:1019:573_1920x0_80_0_0_782dc49c4e1622fa70e610895e9a635f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28…30.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма