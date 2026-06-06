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Жара близко: погода в Крыму в субботу
Жара близко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Жара близко: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T00:01
2026-06-06T00:01
2026-06-06T00:01
погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28…30.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +28.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара близко: погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…18, в горах +10…12; днем +26…30, в горах +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +28…30.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +25...27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем потеплеет до +28.
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