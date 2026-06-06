https://crimea.ria.ru/20260606/zapravka-raz-v-nedelyu-v-sevastopole-razrabotali-spetsialnye-qr-kody-na-benzin-1156659373.html

Заправка раз в неделю: в Севастополе разработали специальные QR-коды на бензин

Заправка раз в неделю: в Севастополе разработали специальные QR-коды на бензин - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Заправка раз в неделю: в Севастополе разработали специальные QR-коды на бензин

В Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T23:43

2026-06-06T23:43

2026-06-06T23:57

севастополь

михаил развожаев

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор в МАКС.Он подчеркнул, что на первом этапе сервис доступен только для сети заправок "ТЭС".Ежедневно количество доступных QR-кодов будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки, добавил он.На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям, и так — в ротационном порядке.При этом полученный QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе и на следующий день.Развожаев также прикрепил алгоритм для получения персонального кода для каждого жителя. И подчеркнул, что система будет дорабатываться в случае сбоев и некорректной работы.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится топливо в свободной продажеПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, азс