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ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:14
2026-06-06T12:14
2026-06-06T12:14
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область
Материал дополняется
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области