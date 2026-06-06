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ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:14
2026-06-06T12:14
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, харьковская область
Материал дополняется
ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области

12:14 06.06.2026
 
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Харьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:14ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
12:05Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
11:48Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
11:35Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
11:29В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
11:19Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
11:12День русского языка – инфографика
10:52Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС
10:44В Севастополе снова воздушная тревога
10:33227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте
10:25Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
10:18Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
10:02Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
09:27Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
09:15Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
08:46Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек
08:03Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении
07:54Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
07:45Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
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