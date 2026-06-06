https://crimea.ria.ru/20260606/veterany-svo-iz-raznykh-regionov-srazyatsya-v-kerchi-za-kubok-geroev-1156654900.html

Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"

Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев" - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"

Ветераны и участники СВО из разных регионов Южного федерального округа сразятся в Керчи за Кубок Героев. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T18:20

2026-06-06T18:20

2026-06-06T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Ветераны и участники СВО из разных регионов Южного федерального округа сразятся в Керчи за Кубок Героев. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.В открытии соревнований 6 июня приняла участие министр спорта Крыма Ольга Торубарова и и. о. главы администрации города Иван Кошель.Команды со всего Южного Федерального округа прибыли в город-герой Керчь, чтобы завязать дружеские контакты, обменяться опытом. В соревнования вовлечены участники и ветераны СВО, уточнили в администрации города-героя.Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции в сфере спорта, уделять приоритетное внимание развитию спортивной инфраструктуры, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаваниюСпорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнирКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260521/zabit-gol-sudbe-v-krymu-igrayut-v-futbol-na-elektrokolyaskakh-1156171976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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