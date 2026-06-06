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В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом
В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом
Обломки украинского беспилотника упали на дорогу в Сочи. Взрывной волной поврежден автобус, в котором в этот момент находились 15 пассажиров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T23:38
2026-06-06T23:38
2026-06-06T23:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на дорогу в Сочи. Взрывной волной поврежден автобус, в котором в этот момент находились 15 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что ЧП произошло в Хостинском районе.Кроме того, обломки вражеских дронов обнаружили в Сочи и Сириусе. На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, кубань, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво
В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом
В Сочи обломки беспилотника упали на дорогу рядом с пассажирским автобусом
23:38 06.06.2026 (обновлено: 23:39 06.06.2026)