https://crimea.ria.ru/20260606/v-sochi-dron-upal-na-dorogu-ryadom-s-passazhirskim-avtobusom-1156659240.html

В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом

В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом - РИА Новости Крым, 06.06.2026

В Сочи дрон упал на дорогу рядом с пассажирским автобусом

Обломки украинского беспилотника упали на дорогу в Сочи. Взрывной волной поврежден автобус, в котором в этот момент находились 15 пассажиров. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T23:38

2026-06-06T23:38

2026-06-06T23:39

сочи

краснодарский край

кубань

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на дорогу в Сочи. Взрывной волной поврежден автобус, в котором в этот момент находились 15 пассажиров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что ЧП произошло в Хостинском районе.Кроме того, обломки вражеских дронов обнаружили в Сочи и Сириусе. На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сочи

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, новости сво