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В Севастополе снова воздушная тревога

В Севастополе снова воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.06.2026

В Севастополе снова воздушная тревога

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T10:44

2026-06-06T10:44

2026-06-06T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Накануне, 5 июня, воздушную тревогу объявляли восемь раз за сутки.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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