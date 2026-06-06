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В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги
В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги
В Севастополе отменили третий за сутки сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 14.40. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T16:11
2026-06-06T16:12
севастополь
михаил развожаев
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили третий за сутки сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 14.40. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбили 10 беспилотников. В районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, крым, срочные новости крыма
В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

16:11 06.06.2026 (обновлено: 16:12 06.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили третий за сутки сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 14.40. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
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При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбили 10 беспилотников. В районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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СевастопольМихаил РазвожаевКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеКрымСрочные новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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