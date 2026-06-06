https://crimea.ria.ru/20260606/v-lenoblasti-gorit-voennyy-obekt--provoditsya-evakuatsiya-naseleniya-1156647170.html

В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения

В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения - РИА Новости Крым, 06.06.2026

В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения

Пожар возник на военном объекте в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, проводится частичная... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T11:29

2026-06-06T11:29

2026-06-06T11:29

эвакуация

ленинградская область

происшествия

пожар

александр дрозденко

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Пожар возник на военном объекте в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, проводится частичная эвакуация жителей.Также он проинформировал об отмене сигнала воздушной опасности. В ходе отражения атаки над регионом сбито 144 БПЛА противника. Значительных разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет.Утром в субботу Дрозденко сообщал о 141 уничтоженном вражеском дроне над Ленинградской областью. Петербург в субботу также подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал губернатор города Александр Беглов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Петербург подвергается масштабной атаке БПЛАМассированная атака на Ленинградскую область - что известноМассированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях

https://crimea.ria.ru/20260606/nad-sevastopolem-sbivayut-ukrainskie-drony---rabotaet-pvo-1156646951.html

ленинградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эвакуация, ленинградская область, происшествия, пожар, александр дрозденко, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф