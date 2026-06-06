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В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
Пожар возник на военном объекте в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, проводится частичная... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T11:29
2026-06-06T11:29
эвакуация
ленинградская область
происшествия
пожар
александр дрозденко
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Пожар возник на военном объекте в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, проводится частичная эвакуация жителей.Также он проинформировал об отмене сигнала воздушной опасности. В ходе отражения атаки над регионом сбито 144 БПЛА противника. Значительных разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет.Утром в субботу Дрозденко сообщал о 141 уничтоженном вражеском дроне над Ленинградской областью. Петербург в субботу также подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал губернатор города Александр Беглов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Петербург подвергается масштабной атаке БПЛАМассированная атака на Ленинградскую область - что известноМассированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
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РИА Новости Крым
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эвакуация, ленинградская область, происшествия, пожар, александр дрозденко, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения

В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация

11:29 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Пожар возник на военном объекте в Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, проводится частичная эвакуация жителей.

"В Ломоносовском районе, на объекте Министерства обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием – эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также он проинформировал об отмене сигнала воздушной опасности. В ходе отражения атаки над регионом сбито 144 БПЛА противника. Значительных разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет.
Утром в субботу Дрозденко сообщал о 141 уничтоженном вражеском дроне над Ленинградской областью. Петербург в субботу также подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал губернатор города Александр Беглов.
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ЭвакуацияЛенинградская областьПроисшествияПожарАлександр ДрозденкоНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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