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В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T16:13
2026-06-06T16:13
2026-06-06T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 9:24. В 15:18 сообщалось о работе ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:13 06.06.2026 (обновлено: 16:14 06.06.2026)