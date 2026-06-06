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В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
Крымский федеральный университет имени Вернадского готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T21:39
2026-06-06T21:39
русский язык
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кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.На днях президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского. "Мы польщены вниманием президента к Крымскому федеральному университету. Действительно, чувство гордости вызывает то, что глава государства нас поставил в пример другим", – прокомментировал эту новость Курьянов.По его мнению, КФУ со временем имеет все шансы стать "одним из флагманов среди вузов Российской Федерации в части подготовки специалистов по русскому языку и литературе" для дружественных России стран и государств-партнеров.Для этого в университете Крыма есть богатый опыт, сказал он.Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языкаВ числе таких стран, по его мнению, будут и "бывшие республики Советского Союза, и Китайская Народная Республика, и Вьетнам, молодежь которого обучалась в крымском университете.Пока для того же Китая эту задачу, возможно и решают вузы Хабаровского и Приморского края, но ареал взаимодействия будет расширяться, как и потребности, уверен Курьянов.Он убежден, что совсем скоро за рубежом осознают, что для реализации тесных взаимоотношений с Россией, прежде всего экономических, недостаточно иметь просто переводчиков – надо хорошо владеть русским языком, заключил эксперт.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что Крым обладает уникальным для России опытом защиты русского языка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языкуВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературеПутин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов
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русский язык, крым, кфу (крымский федеральный университет), александр кирьяков (сандро), общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости
В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России

В Крыму готовы обучать специалистов по русскому и литературе для дружественных РФ стран

21:39 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтуденты в КФУ им В.И. Вернадского
Студенты в КФУ им В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.
На днях президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского.
"Мы польщены вниманием президента к Крымскому федеральному университету. Действительно, чувство гордости вызывает то, что глава государства нас поставил в пример другим", – прокомментировал эту новость Курьянов.
По его мнению, КФУ со временем имеет все шансы стать "одним из флагманов среди вузов Российской Федерации в части подготовки специалистов по русскому языку и литературе" для дружественных России стран и государств-партнеров.
Для этого в университете Крыма есть богатый опыт, сказал он.
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка

"Есть кафедры, которые специализируются именно на этом, и я считаю это правильным, потому что обучение русскому как иностранному тоже имеет свою специфику. И весь этот опыт нам нужен для того, чтобы постараться стать одним из флагманов образования в Российской Федерации в контексте подготовки специалистов по русскому языку и литературе для стран, с которыми у нас есть тесные партнерские и дружественные отношения", – поделился Курьянов.

В числе таких стран, по его мнению, будут и "бывшие республики Советского Союза, и Китайская Народная Республика, и Вьетнам, молодежь которого обучалась в крымском университете.
Пока для того же Китая эту задачу, возможно и решают вузы Хабаровского и Приморского края, но ареал взаимодействия будет расширяться, как и потребности, уверен Курьянов.
"Так что и в Крымском федеральном университете могут оказаться студенты из тех стран, которые заинтересованы в подготовке специалистов по русскому языку... Думаю, что это будет скоро востребовано. И безусловно, мы готовы уже сегодня начать эту работу. Мы этим и занимаемся", – сказал он.
Он убежден, что совсем скоро за рубежом осознают, что для реализации тесных взаимоотношений с Россией, прежде всего экономических, недостаточно иметь просто переводчиков – надо хорошо владеть русским языком, заключил эксперт.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что Крым обладает уникальным для России опытом защиты русского языка.
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