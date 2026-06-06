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В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России

В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России - РИА Новости Крым, 06.06.2026

В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России

Крымский федеральный университет имени Вернадского готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T21:39

2026-06-06T21:39

2026-06-06T21:39

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского готов стать флагманом в деле подготовки специалистов по русскому языку и литературе для дружественных России стран. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. ректора вуза Владимир Курьянов.На днях президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского. "Мы польщены вниманием президента к Крымскому федеральному университету. Действительно, чувство гордости вызывает то, что глава государства нас поставил в пример другим", – прокомментировал эту новость Курьянов.По его мнению, КФУ со временем имеет все шансы стать "одним из флагманов среди вузов Российской Федерации в части подготовки специалистов по русскому языку и литературе" для дружественных России стран и государств-партнеров.Для этого в университете Крыма есть богатый опыт, сказал он.Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языкаВ числе таких стран, по его мнению, будут и "бывшие республики Советского Союза, и Китайская Народная Республика, и Вьетнам, молодежь которого обучалась в крымском университете.Пока для того же Китая эту задачу, возможно и решают вузы Хабаровского и Приморского края, но ареал взаимодействия будет расширяться, как и потребности, уверен Курьянов.Он убежден, что совсем скоро за рубежом осознают, что для реализации тесных взаимоотношений с Россией, прежде всего экономических, недостаточно иметь просто переводчиков – надо хорошо владеть русским языком, заключил эксперт.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что Крым обладает уникальным для России опытом защиты русского языка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языкуВ детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературеПутин поручил разработать пособия по русскому языку для новых регионов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, крым, кфу (крымский федеральный университет), александр кирьяков (сандро), общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости