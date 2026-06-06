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В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы
В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы - РИА Новости Крым, 06.06.2026
В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы
Часть улицы Крымская в Феодосии временно перекрыта. Как сообщил глава администрации города Владимир Ким, в этой связи схему движения меняют четыре автобусных... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T18:43
2026-06-06T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Часть улицы Крымская в Феодосии временно перекрыта. Как сообщил глава администрации города Владимир Ким, в этой связи схему движения меняют четыре автобусных маршрута.Также схему движения изменил автобус № 13а, который временно осуществляет движение по маршруту Челнокова - Володарского - Симферопольское шоссе - Чкалова - Крымская и автобусы № 40 и 40а, которые теперь едут по маршруту Центр - Русская - Чкалова - Гарнаева - Крымская - Чкалова без заезда на остановку "Техникум".Причины перекрытия участка дороги не уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, логистика, новости крыма, общественный транспорт, владимир ким
В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы

В Феодосии закрыли участок улицы Крымская и изменили маршруты городских автобусов

18:43 06.06.2026
 
© РИА Новости КрымПовседневная жизнь в Феодосии
Повседневная жизнь в Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Часть улицы Крымская в Феодосии временно перекрыта. Как сообщил глава администрации города Владимир Ким, в этой связи схему движения меняют четыре автобусных маршрута.

"В связи с временным перекрытием участка улицы Крымская маршрут № 6 временно осуществляет движение по маршруту Центр - Русская - Чкалова - Гараева", - написал Ким в своем канале в МАКС.

Также схему движения изменил автобус № 13а, который временно осуществляет движение по маршруту Челнокова - Володарского - Симферопольское шоссе - Чкалова - Крымская и автобусы № 40 и 40а, которые теперь едут по маршруту Центр - Русская - Чкалова - Гарнаева - Крымская - Чкалова без заезда на остановку "Техникум".
Причины перекрытия участка дороги не уточняются.
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КрымФеодосияЛогистикаНовости КрымаОбщественный транспортВладимир Ким
 
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