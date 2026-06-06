В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы

"В связи с временным перекрытием участка улицы Крымская маршрут № 6 временно осуществляет движение по маршруту Центр - Русская - Чкалова - Гараева", - написал Ким в своем канале в МАКС.

Также схему движения изменил автобус № 13а, который временно осуществляет движение по маршруту Челнокова - Володарского - Симферопольское шоссе - Чкалова - Крымская и автобусы № 40 и 40а, которые теперь едут по маршруту Центр - Русская - Чкалова - Гарнаева - Крымская - Чкалова без заезда на остановку "Техникум".