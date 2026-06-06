https://crimea.ria.ru/20260606/udary-vsu-po-piteru-i-lenoblasti--vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1156650805.html

Удары ВСУ по Питеру и Ленобласти – все о ситуации к этому часу

Удары ВСУ по Питеру и Ленобласти – все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Удары ВСУ по Питеру и Ленобласти – все о ситуации к этому часу

В субботу утором Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабным ударам вражеских БПЛА. В результате ранены люди, повреждена инфраструктура, на... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T15:34

2026-06-06T15:34

2026-06-06T15:35

атаки всу

происшествия

новости сво

безопасность

ск рф (следственный комитет российской федерации)

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

александр беглов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В субботу утором Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабным ударам вражеских БПЛА. В результате ранены люди, повреждена инфраструктура, на военном объекте произошел пожар. Все данные о последствиях атак к этому времени – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в ПетербургеСанкт-Петербург подвергся атаке украинских дронов ранним утром в субботу. Власти рекомендовали жителям не выходить на улицу и предупреждали о возможных перебоях с интернетом. Атаку отбили около полудня.Позже губернатор Александр Беглов сообщил о трех пострадавших. Их состояние оценивается как легкое.Разрушений на земле удалось избежать. Деятельность всех служб координирует созданный в городе оперштаб.Атака на ЛенобластьМассированную атаку вражеских дронов отражали и над Ленинградской областью. Всего над регионом было сбито 144 БПЛА противника.Четыре местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В Ломоносовском районе после удара ВСУ возник пожар на военном объекте, более 600 человек эвакуировали из зоны рядом с возгоранием. Из них 390 находятся в пунктах временного размещения. Для контроля и управления ситуацией в районе создан оперштаб.Данные СКРечь идет об атаках на Санкт-Петербург и Ленобласть. А также об ударах по Ржевскому округу Тверской области, где в результате ударов БПЛА по автомобилю погиб водитель, по Брянской области, где ранена жительница села Чубковичи Стародубского муниципалитета, ее малолетние сын и дочь, также в Белгородской области, где ранения получили четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России13 авиабомб и 911 беспилотников сбили за сутки военные РФСевастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц

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санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, происшествия, новости сво, безопасность, ск рф (следственный комитет российской федерации), санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко, александр беглов, новости, общество