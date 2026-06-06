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Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:35
2026-06-06T12:35
2026-06-06T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.К тому времени атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Питером отбита, разрушений на земле удалось избежать, отметил он. Деятельность всех служб координирует созданный в городе оперштаб.Петербург в субботу утором подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее Беглов. Также массированную атаку вражеских дронов отражали над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииСевастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улицНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
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санкт-петербург, происшествия, александр беглов, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
В Питере при атаке ВСУ ранения получили три человека – губернатор