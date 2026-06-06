https://crimea.ria.ru/20260606/troe-mirnykh-zhiteley-raneny-v-pitere-pri-atake-vsu-1156648305.html

Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ

Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ

Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T12:35

2026-06-06T12:35

2026-06-06T12:35

санкт-петербург

происшествия

александр беглов

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.К тому времени атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Питером отбита, разрушений на земле удалось избежать, отметил он. Деятельность всех служб координирует созданный в городе оперштаб.Петербург в субботу утором подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее Беглов. Также массированную атаку вражеских дронов отражали над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииСевастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улицНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, александр беглов, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)