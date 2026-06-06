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Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ
Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:35
2026-06-06T12:35
санкт-петербург
происшествия
александр беглов
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.К тому времени атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Питером отбита, разрушений на земле удалось избежать, отметил он. Деятельность всех служб координирует созданный в городе оперштаб.Петербург в субботу утором подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее Беглов. Также массированную атаку вражеских дронов отражали над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииСевастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улицНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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санкт-петербург, происшествия, александр беглов, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Трое мирных жителей ранены в Питере при атаке ВСУ

В Питере при атаке ВСУ ранения получили три человека – губернатор

12:35 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при беспилотной атаке на Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой", - написал Беглов в своем канале в МАКС.
К тому времени атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Питером отбита, разрушений на земле удалось избежать, отметил он. Деятельность всех служб координирует созданный в городе оперштаб.
Петербург в субботу утором подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее Беглов. Также массированную атаку вражеских дронов отражали над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе Ленинградской области после атаки ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Санкт-ПетербургПроисшествияАлександр БегловНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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