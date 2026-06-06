https://crimea.ria.ru/20260606/sredi-pogibshikh-pri-atake-po-korablyam-v-azovskom-more-est-rossiyanin-1156657035.html

Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин

Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин

Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T19:04

2026-06-06T19:04

2026-06-06T19:13

азовское море

происшествия

новости

азербайджан

ейск

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156656924_22:0:1407:779_1920x0_80_0_0_7d2272c0cdd35789f93a3ce823e6d42c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. В МИД добавили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.Сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам."Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море вырослоНедалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человекСтало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море

https://crimea.ria.ru/20260605/za-atakami-bpla-v-azovskom-more-stoit-kievskiy-rezhim---galuzin-1156622965.html

азовское море

азербайджан

ейск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, происшествия, новости, азербайджан, ейск, беспилотник (бпла, дрон)