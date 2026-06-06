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Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T19:04
2026-06-06T19:04
2026-06-06T19:13
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. В МИД добавили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.Сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам."Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв атаки на иностранные суда в Азовском море вырослоНедалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человекСтало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на суда в Азовском море
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азовское море, происшествия, новости, азербайджан, ейск, беспилотник (бпла, дрон)
Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
Россиянин погиб при атаке по грузовым судам в Азовском море - МИД Азербайджана
19:04 06.06.2026 (обновлено: 19:13 06.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россиянин погиб при атаке беспилотников по грузовым судам в Азовском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека.
"В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре - погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.
"Судно "Циркон", на борту которого находились двое других граждан Азербайджана, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются необходимые меры для доставки судна в порт", - отметили в МИД.
Сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.
"Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение", - добавили в ведомстве.
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